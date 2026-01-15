Lunedì si è svolto un incontro tra il Comune di Scarlino e Acquedotto del Fiora, con l’obiettivo di pianificare interventi sulla Dorsale idrica. L’iniziativa mira a ridurre significativamente i disagi per la comunità, garantendo un miglioramento stabile e duraturo del servizio acqua. Questa collaborazione evidenzia l’impegno condiviso per la gestione sostenibile delle risorse e l’efficienza degli interventi sul territorio.

SCARLINO Lunedì c’è stato un vertice cruciale al Comune di Scarlino che ha visto riuniti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Acquedotto del Fiora (AdF). L’incontro, richiesto dall’Amministrazione, ha avuto lo scopo di fare il punto sugli interventi in corso e programmati sulla rete idrica, soprattutto a seguito dei disagi che hanno interessato in particolare la frazione di Scalo durante il periodo natalizio. Alla riunione, che ha ribadito la costante e costruttiva collaborazione tra i due enti, erano presenti la sindaca Francesca Travison e il presidente di Acquedotto del Fiora, Roberto Renai, accompagnati da amministratori e tecnici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune e Adf uniti per l’acqua. Interventi sulla Dorsale: "Ridurremo molto i disagi"

Leggi anche: Interventi sulla rete fognaria: disagi e chiusure in via Damiano Chiesa

Leggi anche: Disagi in Camollia, Campansi e via Garibaldi Fabio: "Valuteremo interventi sulla viabilità"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Comune di Grandola ed Uniti facebook