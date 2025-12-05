Interventi sulla rete fognaria | disagi e chiusure in via Damiano Chiesa

A partire da martedì 9 dicembre cominceranno i lavori di realizzazione della stazione di sollevamento tra la statale Pontebbana e via Damiano Chiesa, in prossimità della rotonda. Si tratta dell’ultima delle tre programmate secondo quanto previsto dagli interventi di realizzazione della nuova. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Interventi dei carabinieri. A Paternò minore sorpreso alla guida senza patente, a Biancavilla denunciato 52enne per allaccio abusivo alla rete elettrica - facebook.com Vai su Facebook

Macherio, BrianzAcque al lavoro su rete idrica e fognaria per la risoluzione delle interferenze con Pedemontana - com) MACHERIO (MB), 4 dicembre 2025 – Nell’ambito delle attività finalizzate a ... Come scrive mi-lorenteggio.com

Noce, guasto alla rete fognaria in via Holm ignorato da oltre un mese dall'Amap - Da più di un mese ci troviamo a convivere con un grave guasto alla rete fognaria, già regolarmente segnalato al gestore del servizio idrico e fognario Amap, senza tuttavia aver ottenuto alcun interven ... Lo riporta palermotoday.it

Pedemontana, in Brianza avanzano gli 80 cantieri collegati all'opera: i lavori - venti sulle reti idriche e fognarie per la risoluzione delle interferenze con il tracciato delle tratte B2 e C ... Scrive monzatoday.it

Interventi sulla rete fognaria. Disagi in vista per i cittadini - Disagi in vista a partire da lunedì per la chiusura al traffico in particolare di una via che, per quanto breve e a senso unico, riveste un’importanza vitale nel sistema di viabilità del centro ... Secondo ilgiorno.it

Posa della rete fognaria, domenica chiuso un tratto del Put: pronti i percorsi alternativi. Ats e Comune: «Limiteremo i disagi» - A partire da lunedì, invece, inizieranno in via Roma i lavori di rifacimento del manto di usura del sedime stradale in conglomerato bituminoso. Segnala ilgazzettino.it

Piogge e disagi a Scafati, Velardo e Grimaldi (Pd): “Serve trasparenza sugli interventi dell'Ente” - “Le forti piogge degli ultimi giorni hanno messo in ginocchio diverse zone di Scafati, mostrando ancora una volta quanto la città resti vulnerabile di fronte a fenomeni che, ormai, non possono più ess ... Si legge su salernotoday.it