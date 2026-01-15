La partita tra Como e Milan, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Sinigaglia, rappresenta uno degli incontri più interessanti della 16esima giornata di Serie A. In questa occasione, analisi delle formazioni, quote e pronostici forniscono un quadro completo di un match che si preannuncia equilibrato, con almeno un gol previsto per parte. Un confronto importante in riva al lago, che potrebbe influenzare la classifica.

Quella tra Como e Milan, in programma giovedì al Sinigaglia, è la sfida più avvincente tra quelle dei recuperi della 16esima giornata di Serie A. I lariani hanno allungato ulteriormente la striscia positiva grazie al pari raggiunto in extremis contro il Bologna, che ha permesso loro anche di mantenere l’imbattibilità casalinga in questa stagione. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Milan (giovedì 15 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte in riva a lago

