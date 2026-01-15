Como-Milan giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte in riva a lago
La partita tra Como e Milan, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Sinigaglia, rappresenta uno degli incontri più interessanti della 16esima giornata di Serie A. In questa occasione, analisi delle formazioni, quote e pronostici forniscono un quadro completo di un match che si preannuncia equilibrato, con almeno un gol previsto per parte. Un confronto importante in riva al lago, che potrebbe influenzare la classifica.
Quella tra Como e Milan, in programma giovedì al Sinigaglia, è la sfida più avvincente tra quelle dei recuperi della 16esima giornata di Serie A. I lariani hanno allungato ulteriormente la striscia positiva grazie al pari raggiunto in extremis contro il Bologna, che ha permesso loro anche di mantenere l’imbattibilità casalinga in questa stagione. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Amarcord | Como-Milan 1-1 – 15 maggio 1988 Stasera Como-Milan, ma facciamo un salto indietro di 38 anni: il Milan di #Sacchi, con Gullit e Van Basten in attacco, tornava campione d’Italia dopo nove anni. L’ultima tappa fu lo stadio Sinigaglia di Como, facebook
