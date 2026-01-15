Como-Milan 1-1 45? | Maignan salva Rabiot crea Nkunku segna | Serie A News

Al termine del primo tempo di Como-Milan, pari 1-1, si evidenziano alcune azioni chiave: Maignan ha effettuato interventi decisivi, Rabiot ha creato occasioni per i suoi, mentre Nkunku ha trovato la rete. La partita, valida per la 16ª giornata della Serie A 2025-2026, si svolge allo stadio 'Sinigaglia' di Como, con le squadre di Cesc Fàbregas e Massimiliano Allegri in cerca di punti importanti.

È finito il primo tempo di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Sinigaglia' di Como tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Como-Milan 1-1 (45?): Maignan salva, Rabiot crea, Nkunku segna | Serie A News Leggi anche: Torino-Milan 2-1: Rabiot segna un gol pazzesco, siamo vivi! | Serie A News Leggi anche: Fiorentina-Milan 1-1 (90?): Nkunku e Maignan salvano il Diavolo nel finale | Serie A News La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Como-, Serie A 1987/1988: Time Machine; Como-Milan: Match Preview; Como-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Como al lavoro, giovedì il recupero contro il Milan. Como-Milan 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A, gol di Kempf e Nkunku - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A: 9 partite Coppa Italia: 1 partite - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Como-Milan LIVE, le formazioni ufficiali: Nkunku dal 1', la scelta su Pulisic e Leao. Baturina titolare - La squadra di Massimiliano Allegri (40 punti) ha frenato in campionato, contro la Fiorentina è sì arrivato il 18° risultato utile consecutivo, ma anche il secondo pareggio di fila dopo quello contro ... msn.com

Como-Milan in un numero. Dopo mezz’ora Como 243 passaggi completati Milan 122 passaggi completati Più estremo del previsto. x.com

SERIE A | In campo c'è Como-Milan, ultimo recupero della 16ma giornata di campionato. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.