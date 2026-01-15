Comincia la seconda fase del piano Trump per la Striscia di Gaza

Washington ha comunicato l’avvio della seconda fase del piano Trump per la gestione della crisi nella Striscia di Gaza. Contestualmente, i gruppi palestinesi hanno concordato sulla creazione di un comitato di transizione volto a favorire un percorso di stabilità nella regione. Questa fase rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare una soluzione duratura al conflitto, coinvolgendo diverse parti e cercando di promuovere un processo di dialogo e accordo.

Washington ha annunciato l'inizio della seconda fase del piano Trump per mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza, mentre i movimenti palestinesi hanno raggiunto un accordo sulla formazione di un comitato di transizione.

