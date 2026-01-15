Comincia la seconda fase del piano Trump per la Striscia di Gaza

Da internazionale.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington ha comunicato l’avvio della seconda fase del piano Trump per la gestione della crisi nella Striscia di Gaza. Contestualmente, i gruppi palestinesi hanno concordato sulla creazione di un comitato di transizione volto a favorire un percorso di stabilità nella regione. Questa fase rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare una soluzione duratura al conflitto, coinvolgendo diverse parti e cercando di promuovere un processo di dialogo e accordo.

Washington ha annunciato l’inizio della seconda fase del piano Trump per mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza, mentre i movimenti palestinesi hanno raggiunto un accordo sulla formazione di un comitato di transizione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

comincia la seconda fase del piano trump per la striscia di gaza

© Internazionale.it - Comincia la seconda fase del piano Trump per la Striscia di Gaza

Leggi anche: Gaza, Trump annuncerà entro Natale l'avvio della seconda fase del piano di pace

Leggi anche: Gaza, transizione e seconda fase del piano di pace: l’obiettivo di Trump entro Natale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le minacce di Trump alla Groenlandia e il massacro degli iraniani; Questo è l’anno del Ponte Mediceo. Via al piano di recupero in primavera; problemidifase: tutto quello di cui avevamo bisogno recensione; LIVE MN - Allegri: Quota Champions a 74 punti, per lo scudetto 86-88 punti. Nkunku non convocato.

Trump chiama la seconda fase del piano per Gaza. Netanyahu stretto tra Hamas e i riluttanti del suo governo - Si moltiplicano le notizie secondo cui il Presidente Trump annuncerà entro il 29 dicembre, quando incontrerà Netanyahu nella sua residenza di Mar- huffingtonpost.it

In tre ? minuti: A Gaza la seconda fase del piano Trump non parte #hamas #iran #hezbollah #israele

Video In tre ? minuti: A Gaza la seconda fase del piano Trump non parte #hamas #iran #hezbollah #israele

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.