Gaza Trump annuncerà entro Natale l' avvio della seconda fase del piano di pace
Israele ha lanciato raid aerei sul sud del Libano dopo che l'esercito aveva annunciato che avrebbe colpito quelle che definiva infrastrutture militari di Hezbollah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#Tg2000, #4dicembre 2025 - ore 14.55 #RussiaUkraineWar #Ucraina #Putin #Donbass #Trump #Israele #Gaza #Hamas #Mogherini #Taranto #Ilva #elicottero #Valtellina #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #FiammaOlimpica #MilanoCortina2026 #NE - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il piano di Trump in 20 punti: entro 72 ostaggi liberi in cambio di 250 ergastolani palestinesi, Striscia deradicalizzata e riqualificata - Nei primi due si legge che la Striscia «sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non ... Scrive ilmattino.it
In migliaia tornano a Gaza City dopo il ritiro delle Idf. Trump: “Ostaggi liberi entro martedì. Manderemo 200 soldati”. Aiuti Onu nella Striscia, c’è l’ok di Israele - È arrivato l’invito a Palazzo Chigi per la premier, Giorgia Meloni, per la firma degli accordi tra Hamas e Israele per il cessate in fuoco a Gaza. Segnala ilfattoquotidiano.it
Il piano per Gaza: prendere o lasciare. Hamas accetti entro 72 ore o Trump sosterrà Netanyahu "nel fare quello che deve" - È il tempo che il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu concederanno ad Hamas per accettare un accordo per il cessate il fuoco. Da huffingtonpost.it
Accordo Trump-Netanyahu su Gaza: “Un board con me e Blair. Ostaggi liberi entro 72 ore. Se Hamas non accetta, Israele finirà il lavoro”. Hamas: “Non accetteremo piani ... - Washington, 29 settembre 2025 – La liberazione di tutti gli ostaggi entro 72 ore, la smilitarizzazione della Striscia, e un governo guidato da tecnici palestinesi con la supervisione di un comitato ... Segnala quotidiano.net
In migliaia tornano a Gaza City dopo il ritiro delle Idf. Trump: “Ostaggi liberi entro martedì. Manderemo 200 soldati”. Aiuti Onu nella Striscia, c’è l’ok di Israele - Il presidente americano parlerà alla Knesset e incontrerà le famiglie degli ostaggi. ilfattoquotidiano.it scrive
Trump annuncia il piano di pace per Gaza. «Ostaggi liberi entro 72 ore» - Nel documento si legge che la Striscia «sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini». Secondo milanofinanza.it