Combinata nordica in Estonia tappa cruciale in ottica Milano Cortina 2026
Dal 9 all’11 gennaio, l’Estonia ospiterà una tappa importante della Coppa del Mondo di combinata nordica. Tre giorni di competizioni che assumono particolare rilievo in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, offrendo agli atleti l’opportunità di consolidare le proprie posizioni e prepararsi al meglio per l’appuntamento olimpico. Un evento da seguire con attenzione per appassionati e addetti ai lavori.
Saranno tre giorni cruciali, per la Coppa del Mondo di combinata nordica, quelli che andranno dal 9 all’11 gennaio. Il massimo circuito sarà impegnato a Otepää, in Estonia, dove andranno in scena tre gare in rapida successione, peraltro in tre differenti format (mass start, gundersen e compact). Al maschile vedremo se il predominio di Johannes Lamparter potrà essere messo in discussione. Sinora, l’austriaco ha confermato l’annunciato ruolo di nuovo punto di riferimento del massimo circuito. I risultati di novembre-dicembre sono stati ottimi (tre vittorie in sei gare, senza mai uscire dalla top-6). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Combinata Nordica alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: storia, regole e azzurri in gara
Leggi anche: Milano Cortina 2026, modificati per precauzione i trampolini di Predazzo. Cambiano gli impianti di salto con gli sci e combinata nordica
Sette combinatisti in partenza per Otepää; allenamento a Planica per Radovan, Mariotti e Buzzi; La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile al crocevia di Otepää; Sci nordico e biathlon – Programma e orari delle gara della settimana (5-11 gennaio); Sci nordico e biathlon – Programma e orari delle gare di giovedì 8 gennaio.
