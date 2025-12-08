Ruba la borsa alla fidanzata denunciato dopo la fuga

Una lite tra fidanzati è degenerata in strada, nei pressi di corso Umberto I, a Licata, dove un operaio quarantenne ha strappato la borsa dalle mani della compagna, una venticinquenne, fuggendo con circa cinquecento euro in contanti.Secondo la ricostruzione, la discussione tra i due si sarebbe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

