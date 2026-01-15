Cinque minuti nove manifestanti due deputati | la fallimentare marcia dei Vannacciani sulla Camera

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, si è svolta una manifestazione davanti alla Camera da parte di alcuni sostenitori di Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega. Nove manifestanti hanno partecipato a un sit-in contro il recente decreto governativo destinato a fornire aiuti all'Ucraina. La protesta, durata circa cinque minuti, ha visto anche la presenza di due deputati, senza tuttavia ottenere grande risonanza o impatto politico.

I sostenitori del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci inscenano un sit alla Camera in contro il nuovo decreto per l'invio di aiuti all'Ucraina, varato dal governo. Vannacci però non c'è e davanti a Montecitorio si presentano solo nove manifestanti. In aula, intanto, due deputati del Carroccio votano contro la risoluzione di maggioranza, sulle comunicazioni del ministro Crosetto riguardo al conflitto russoucraino. E i colonnelli della Lega minacciano: "Chi fa così, con noi ha chiuso". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

