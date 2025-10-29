“Eccoci, sono appena resuscitata dopo una febbre da mastite”. Inizia così, con un respiro di sollievo e una confessione diretta, il ritorno sui social di Giulia De Lellis. Dopo settimane di silenzio seguite all’annuncio della nascita della prima figlia, Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe, l’influencer ha spiegato ai suoi follower il motivo della sua assenza, rivelando di aver affrontato un post-parto complicato e doloroso. In una serie di storie su Instagram, la 29enne ha raccontato le difficoltà delle sue prime settimane da neomamma. “Non ci vediamo da queste parti da un po’”, ha esordito, prima di spiegare l’imprevisto: “Ho avuto una febbre da mastite, un’infiammazione al seno per chi allatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono viva, ce l’ho fatta. Ho avuto la febbre da mastite a 39 per una settimana dopo il parto”: Giulia De Lellis rompe il silenzio sui social