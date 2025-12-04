Garlasco il Dna di Sempio e quei dubbi su come sia finito sulle unghie di Chiara | cosa dice la perizia e cosa può cambiare ora

La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Il risultato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, il Dna di Sempio e quei dubbi su come sia finito sulle unghie di Chiara: cosa dice la perizia e cosa può cambiare ora

Garlasco e il Dna di Sempio, cosa dice la perizia di 94 pagine: «Compatibilità "forte" con le tracce sulle unghie di Chiara Poggi» Vai su X

Garlasco morð: Sempio í miðju rannsóknarinnar: Gianluigi Nuzzi skýrir sögusagnir - Delitto di Garlasco: Sempio al centro della nuova perizia sul Dna, il giornalista Nuzzi chiarisce le ultime indiscrezioni a Dentro la Notizia. Secondo notizie.it