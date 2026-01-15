Chiara Ferragni presto su Netflix con un documentario e in televisione ecco dove
Chiara Ferragni, recentemente assolta da accuse di truffa aggravata, si appresta a condividere la propria storia attraverso un nuovo documentario su Netflix e programmi televisivi. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere meglio il suo percorso e le sfide affrontate. Di seguito, le principali informazioni sulle sue future apparizioni e progetti nel mondo dello spettacolo.
Assolta dall'accusa di truffa aggravata, Chiara Ferragni si prepara a raccontare la sua versione dei fatti: in un documentario Netflix e in televisione Ora che Chiara Ferragni è stata prosciolta, potrebbe essere pronta a raccontarsi di nuovo in tv. Caduta l'accusa di truffa aggravata, la bionda influencer e imprenditrice digitale sarebbe ora pronta a comparire di nuovo sul piccolo schermo: un documentario su Netflix e una partecipazione televisiva, probabilmente a Che Tempo Che Fa. Una serie per Netflix A dare la notizia, è stato Vanity Fair con un articolo a firma di Santo Pirrotta: dopo Chiara Ferragni-Unposted e le due stagioni di The Ferragnez, arriva dunque un altro documentario in cui, sulla scia di altri prodotti Netflix, verrà raccontato il "pandoro gate" e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale con la troupe: in arrivo un nuovo documentario?
Leggi anche: Chiara Ferragni dice sì a Netflix ma no a Verissimo
“Io sono notizia”: la parabola di Fabrizio Corona diventa una serie Netflix.
Chiara Ferragni presto su Netflix con un documentario e in televisione, ecco dove - Assolta dall'accusa di truffa aggravata, Chiara Ferragni si prepara a raccontare la sua versione dei fatti: in un documentario Netflix e in televisione ... movieplayer.it
Chiara Ferragni dopo la sentenza: l'abbraccio con mamma Marina, il ritorno in tv e la ricostruzione che inizia ora - Dopo il proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata, l’uscita dal tribunale di Milano, l’abbraccio con la madre Marina Di Guardo e la scelta di tornare a parlare, anche in tv. vanityfair.it
Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento - Per l'ex manager dell'influencer era stata chiesta una condanna a un anno e otto mesi. today.it
Dopo le poche parole pronunciate a caldo all’uscita dal tribunale, aveva scelto il silenzio sui social. Fino ad ora: all’indomani della sentenza di proscioglimento per il caso del Pandoro Gate, Chiara Ferragni ha preso la parola su Instagram. L’articolo di Lucia L x.com
L'ufficio stampa di #ChiaraFerragni risponde alle dichiarazioni di #SelvaggiaLucarelli e lei controbatte Ieri Chiara Ferragni è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata. La Lucarelli tramite i suoi social ha sottolineato la differenza tra prosciolta e assolta e h - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.