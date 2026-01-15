chiara ferragni presto su netflix con un documentario e in televisione ecco dove

Chiara Ferragni, recentemente assolta da accuse di truffa aggravata, si appresta a condividere la propria storia attraverso un nuovo documentario su Netflix e programmi televisivi. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere meglio il suo percorso e le sfide affrontate. Di seguito, le principali informazioni sulle sue future apparizioni e progetti nel mondo dello spettacolo.

Assolta dall'accusa di truffa aggravata, Chiara Ferragni si prepara a raccontare la sua versione dei fatti: in un documentario Netflix e in televisione Ora che Chiara Ferragni è stata prosciolta, potrebbe essere pronta a raccontarsi di nuovo in tv. Caduta l'accusa di truffa aggravata, la bionda influencer e imprenditrice digitale sarebbe ora pronta a comparire di nuovo sul piccolo schermo: un documentario su Netflix e una partecipazione televisiva, probabilmente a Che Tempo Che Fa. Una serie per Netflix A dare la notizia, è stato Vanity Fair con un articolo a firma di Santo Pirrotta: dopo Chiara Ferragni-Unposted e le due stagioni di The Ferragnez, arriva dunque un altro documentario in cui, sulla scia di altri prodotti Netflix, verrà raccontato il "pandoro gate" e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

