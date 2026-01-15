Barbara Santagati è al centro dell’attenzione come possibile nuova compagna di Diego Daddì, dopo la separazione dal suo ex, Elga Enardu. Daddì, ex tronista, aveva annunciato la rottura con Elga lo scorso dicembre, chiudendo un matrimonio iniziato nel 2017. La vicenda ha suscitato interesse e discussioni, mentre Barbara si affaccia nel panorama mediatico come figura collegata a questa recente fase della vita di Daddì.

Era stata Elga Enardu ad annunciare la separazione da Diego Daddì lo scorso dicembre. L’ex tronista aveva pubblicato un video sul suo profilo Instagram per comunicare la fine della relazione con l’uomo sposato nel 2017, dopo otto anni di storia. In rete erano circolate anche accuse secondo cui Enardu avrebbe finto la rottura per ottenere visibilità e nuovi follower, circostanza che la diretta interessata aveva smentito, spiegando che non avrebbe mai inscenato una separazione tanto dolorosa per attirare l’attenzione mediatica. “Non c’è stato alcun tradimento. E Barbara non è amica di Elga”, così smentisce Diego Daddì le indiscrezioni secondo cui il matrimonio con l’ex tronista Elga Enardu sarebbe finito a causa di un presunto tradimento con un’altra donna vicina al mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Barbara Santagati, la presunta nuova fiamma di Diego Daddì: “No, non ho tradito Elga con lei”

Leggi anche: Diego Daddì vicino all’ex Miss Italia Barbara Santagati: “Non ho tradito Elga, non sono amiche”

Leggi anche: Elga Enardu, annuncia la fine del suo matrimonio con Diego Daddi: le critiche

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Diego Daddì vicino all’ex Miss Italia Barbara Santagati: “Non ho tradito Elga, non sono amiche” - it, smentendo le indiscrezioni secondo cui il matrimonio con l’ex tron ... fanpage.it