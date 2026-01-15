Diego Daddì vicino all’ex Miss Italia Barbara Santagati | Non ho tradito Elga non sono amiche

Diego Daddì ha chiarito a Fanpage che la fine del suo matrimonio con Elga Enardu non è stata causata da un tradimento. In un’ulteriore precisazione, Daddì ha anche smentito di essere amico di Barbara Santagati, ex Miss Italia, e ha confermato di non aver avuto rapporti complicati con quest’ultima. La vicenda si focalizza dunque su aspetti diversi, senza coinvolgimenti sentimentali o tradimenti.

Diego Daddì smentisce che la fine del matrimonio con Elga Enardu sia legata a un tradimento. E precisa a Fanpage.it che Barbara Santagati, la donna che secondo una serie di indiscrezioni starebbe frequentando, sia un'amica della sua ex moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati: "Momento molto complesso" Leggi anche: Elga Enardu e Diego Daddi si lasciano: l'annuncio

