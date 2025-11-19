Minacciano il vigilante dopo il furto al supermercato scappano ma finiscono in manette
PISA – Le volanti della questura di Pisa sono intervenute sabato pomeriggio in un noto supermercato di Pisa in zona Cisanello dove era stata segnalata una rapina da parte di due soggetti. Immediatamente, gli operatori della polizia hanno intercettato a poca distanza dall’esercizio commerciale, nei pressi di uno stabile abbandonato, un addetto della security del supermercato, che ha indicato che all’interno dell’edificio avevano trovato rifugio i due rapinatori, dopo un inseguimento. Immediatamente, gli operatori del Controllo del Territorio, aiutati da una pattuglia di polizia stradale intervenuta anch’essa, ha raggiunto i due individui che, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso della merce trafugata (articoli di telefonia e lattine di birra), oltre a un coltello a serramanico e un martelletto infrangi-vetro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
