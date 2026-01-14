Case popolari il Comune di Arezzo analizza gli effetti della sentenza sulla legge regionale

Il Comune di Arezzo sta valutando gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge Regionale n. 2 della Toscana. Gli uffici comunali sono già al lavoro per analizzare le conseguenze di questa decisione sulla gestione delle case popolari e sui servizi abitativi nel territorio. La verifica mira a garantire un'adeguata applicazione delle normative e a mantenere un confronto trasparente con le esigenze dei cittadini.

In merito alla recente decisione della Corte Costituzionale riguardante la Legge Regionale n. 2 della Toscana, l’amministrazione comunale di Arezzo informa che i propri uffici sono già pienamente operativi per valutare l’impatto del provvedimento. Sebbene la sentenza non sia ancora stata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

