Casadilego | Dopo X Factor potevo guadagnare di più facendo musica peggiore Fu un incubo ma oggi sono rinata

Casadilego, nome di Elisa Coclite, torna con il singolo

Casadilego, nome d'arte di Elisa Coclite, ha pubblicato lo scorso 9 gennaio "Silenzio (tutto di me), dopo una lunga assenza post-vittoria di X Factor 2020. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

