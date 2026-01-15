Casadilego | Dopo X Factor potevo guadagnare di più facendo musica peggiore Fu un incubo ma oggi sono rinata
Casadilego, nome di Elisa Coclite, torna con il singolo
Casadilego, nome d'arte di Elisa Coclite, ha pubblicato lo scorso 9 gennaio "Silenzio (tutto di me), dopo una lunga assenza post-vittoria di X Factor 2020. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Casadilego: “Dopo X Factor potevo guadagnare di più facendo musica peggiore. Fu un incubo, ma oggi sono rinata”
Leggi anche: Lodovica Comello: «Dopo il boom dei primi anni mi sono trovata sul palco da sola e ho iniziato a sentirmi smarrita. Oggi sto facendo pace con la musica: ho imparato sulla mia pelle le regole del gioco»
Casadilego: “Dopo X Factor sparire è stato salvifico”; CASADILEGO oltre il “Silenzio”; Il ritorno di Casadilego: «Rischiavo di perdermi, l’Abruzzo mi ha salvato»; Casadilego: il silenzio che diventa voce nel suo primo album “Silenzio (tutto di me)”.
Casadilego: “Dopo X Factor potevo guadagnare di più facendo musica peggiore. Fu un incubo, ma oggi sono rinata” - Casadilego, nome d'arte di Elisa Coclite, ha pubblicato lo scorso 9 gennaio "Silenzio (tutto di me), dopo una lunga assenza post- fanpage.it
Casadilego: “Dopo X Factor sparire è stato salvifico” - Era il 2020 quando Casadilego, vero nome Elisa Coclite, vinse a soli 17 anni la quattordicesima edizione di X Factor. rockol.it
Casadilego, il disco d’esordio è made in Puglia e omaggia l’ibis eremita che volava controcorrente sul Gargano - Casadilego, il disco d'esordio è made in Puglia e omaggia l'ibis eremita che volava controcorrente sul Gargano ... telebari.it
Casadilego rompe il silenzio e racconta il suo ritorno. La cantautrice abruzzese, vincitrice di X Factor 2020, ha raccontato in un’intervista il suo percorso dopo il talent: dopo anni di pausa dalla discografia ha scelto di prendersi tempo per ritrovare se stessa e facebook
Casadilego: “Dopo X Factor sparire è stato salvifico”. rockol.it/news-756364/ca… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.