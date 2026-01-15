Casadilego | Dopo X Factor potevo guadagnare di più facendo musica peggiore Fu un incubo ma oggi sono rinata
Casadilego, nota per aver vinto X Factor nel 2020, ha pubblicato il singolo
Casadilego, nome d'arte di Elisa Coclite, ha pubblicato lo scorso 9 gennaio "Silenzio (tutto di me), dopo una lunga assenza post-vittoria di X Factor 2020. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Martina Nasoni dopo il trapianto al cuore: “Da piccola bullizzata perché malata, con l’operazione sono rinata”
Leggi anche: Paola Iezzi: “A X Factor la musica ha più spazio che ad Amici. Spiazzati dall’addio di Agnelli, lui e Gabbani diversi”
Casadilego: “Dopo X Factor sparire è stato salvifico”; CASADILEGO oltre il “Silenzio”; Il ritorno di Casadilego: «Rischiavo di perdermi, l’Abruzzo mi ha salvato»; Casadilego: il silenzio che diventa voce nel suo primo album “Silenzio (tutto di me)”.
Casadilego: “Dopo X Factor sparire è stato salvifico” - Era il 2020 quando Casadilego, vero nome Elisa Coclite, vinse a soli 17 anni la quattordicesima edizione di X Factor. rockol.it
Musica a Teramo. Primo album in uscita per la cantautrice “Casadilego” vincitrice di X Factor nel 2020 - Si è presa il suo tempo, dopo la vittoria a X Factor, per cercare una dimensione artistica che non fosse segnata dall’urgenza di esserci. wallnews24.it
Casadilego, il disco d’esordio è made in Puglia e omaggia l’ibis eremita che volava controcorrente sul Gargano - Casadilego, il disco d'esordio è made in Puglia e omaggia l'ibis eremita che volava controcorrente sul Gargano ... telebari.it
Casadilego rompe il silenzio e racconta il suo ritorno. La cantautrice abruzzese, vincitrice di X Factor 2020, ha raccontato in un’intervista il suo percorso dopo il talent: dopo anni di pausa dalla discografia ha scelto di prendersi tempo per ritrovare se stessa e facebook
Casadilego: “Dopo X Factor sparire è stato salvifico”. rockol.it/news-756364/ca… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.