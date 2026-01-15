Casadilego | Dopo X Factor potevo guadagnare di più facendo musica peggiore Fu un incubo ma oggi sono rinata

Casadilego, nota per aver vinto X Factor nel 2020, ha pubblicato il singolo

Musica a Teramo. Primo album in uscita per la cantautrice “Casadilego” vincitrice di X Factor nel 2020 - Si è presa il suo tempo, dopo la vittoria a X Factor, per cercare una dimensione artistica che non fosse segnata dall’urgenza di esserci. wallnews24.it

Casadilego, il disco d’esordio è made in Puglia e omaggia l’ibis eremita che volava controcorrente sul Gargano - Casadilego, il disco d'esordio è made in Puglia e omaggia l'ibis eremita che volava controcorrente sul Gargano ... telebari.it

Casadilego rompe il silenzio e racconta il suo ritorno. La cantautrice abruzzese, vincitrice di X Factor 2020, ha raccontato in un’intervista il suo percorso dopo il talent: dopo anni di pausa dalla discografia ha scelto di prendersi tempo per ritrovare se stessa e facebook

Casadilego: “Dopo X Factor sparire è stato salvifico”. rockol.it/news-756364/ca… x.com

