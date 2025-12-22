Fino alle ore 12 di venerdì 23 gennaio sarà possibile presentare la domanda per la concessione di contributi di sostegno al pagamento delle rette di asili nido, centri per l’infanzia e sezioni primavera (pubblici o privati autorizzati). Il bando è rivolto a tutti i nuclei, con Isee pari o inferiore a 40mila euro, che presentano uno o più minori a carico, di età 3- 36 mesi, anche in adozione o affido. "Questa iniziativa si inserisce nell’ambito dei tanti interventi che portiamo avanti a sostegno delle famiglie, cellule portanti del tessuto sociale – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Abbiamo il dovere di essere sempre presenti, con azioni mirate che valorizzino al massimo le risorse a disposizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asili nido, il nuovo bando per i più fragili

Leggi anche: Giampietro (Pd) sugli asili nido: "Tre asili nido sotto la soglia di vulnerabilità sismica e intanto i nuovi non aprono"

Leggi anche: Nidi Gratis Plus, via alle domande: tutti gli asili nido comaschi che aderiscono al bando

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Al via il ciclo di laboratori Un nido di feste per bambini 0-3 anni presso il nido Piramidi; Asili nido, il nuovo bando per i più fragili; Novara, quasi pronti due nuovi asili nido ma non sono previste assunzioni; Schio sostiene le famiglie: contributi per gli asili nido, bando aperto fino al 16 gennaio.

Asili nido, il nuovo bando per i più fragili - Fino alle ore 12 di venerdì 23 gennaio sarà possibile presentare la domanda per la concessione di contributi di... msn.com

Asili nido, anche il nuovo bando si ferma a 400 milioni su 800 - Anche il terzo bando sugli asili nido del Pnrr lanciato dal ministero dell’Istruzione a metà marzo si ferma molto sotto l’obiettivo indicato. ilsole24ore.com

Asili nido, il fondo dal Ministero diventa contributo per le famiglie: bando al via - È la scelta compiuta dal comune di Schio nell’utilizzo dei fondi statali destinati ai ... ecovicentino.it