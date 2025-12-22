Asili nido il nuovo bando per i più fragili
Fino alle ore 12 di venerdì 23 gennaio sarà possibile presentare la domanda per la concessione di contributi di sostegno al pagamento delle rette di asili nido, centri per l’infanzia e sezioni primavera (pubblici o privati autorizzati). Il bando è rivolto a tutti i nuclei, con Isee pari o inferiore a 40mila euro, che presentano uno o più minori a carico, di età 3- 36 mesi, anche in adozione o affido. "Questa iniziativa si inserisce nell’ambito dei tanti interventi che portiamo avanti a sostegno delle famiglie, cellule portanti del tessuto sociale – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Abbiamo il dovere di essere sempre presenti, con azioni mirate che valorizzino al massimo le risorse a disposizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
