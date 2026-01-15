Cammini intorno al camino al Goleto incontro sui passi della storia

Nel fine settimana del 16 e 17 gennaio, l’Irpinia ospiterà due incontri dedicati ai cammini storico-religiosi e al significato del “camminare” come esperienza umana. Promosse dall’Associazione Irpinia 7x, queste iniziative invitano a scoprire il Goleto e i percorsi che attraversano la regione, offrendo un’occasione per approfondire il patrimonio culturale e spirituale locale. Un’occasione per conoscere e riflettere sul valore del viaggio e delle radici storiche.

