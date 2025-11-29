Conta come cammini non solo quanti passi fai | il nuovo studio ribalta il mito dei 10.000 passi e spiega cosa fa davvero bene al cuore
Meno, ma più a lungo. Un nuovo studio dell’ Università di Sydney e dell’Universidad Europea in Spagna ha dimostrato che una passeggiata più lunga al giorno fa meglio al cuore di tante passeggiate brevi, soprattutto se solitamente non si fa molto esercizio fisico. Stando ai risultati, pubblicati sulla rivista Annals of Internal Medicine, l’ideale per il cuore sarebbe camminare per almeno 15 minuti senza fermarsi. In totale si tratterebbe di circa 1.500 passi di fila. “Una buonissima abitudine, soprattutto per coloro che non fanno attività fisica”, commenta Ione Acosta, il trainer di vip come l’attrice spagnola Laia Costa, il regista canadese Paul Haggis e l’attore Dolph Lundgren. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
