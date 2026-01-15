Calestano rimossi centinaia di massi pericolosi dalla rete di protezione della provinciale 15

A Calestano, sono stati rimossi centinaia di massi di varie dimensioni dalle reti di protezione lungo la provinciale 15. Questa operazione mira a garantire la sicurezza della viabilità e prevenire eventuali incidenti causati da eventuali frane o crolli di massi sulla strada. L'intervento rappresenta un importante intervento di manutenzione e prevenzione sulla rete stradale locale.

