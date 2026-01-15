Calestano rimossi centinaia di massi pericolosi dalla rete di protezione della provinciale 15
A Calestano, sono stati rimossi centinaia di massi di varie dimensioni dalle reti di protezione lungo la provinciale 15. Questa operazione mira a garantire la sicurezza della viabilità e prevenire eventuali incidenti causati da eventuali frane o crolli di massi sulla strada. L'intervento rappresenta un importante intervento di manutenzione e prevenzione sulla rete stradale locale.
Rimozione di centinaia di massi – anche di notevoli dimensioni – dalle reti di protezione installate lungo la strada provinciale 15 di Calestano. L’intervento di manutenzione delle reti paramassi – predisposto dalla Provincia di Parma – ha permesso di rimuovere un quantitativo piuttosto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Calestano-Felino, cede un tratto della Provinciale 15
Leggi anche: Frane, chiusura temporanea della Strada Provinciale 15 a Calestano
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.