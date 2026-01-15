Calciomercato nuovi contatti per Kostic | richiesta alta per il Milan I dettagli
Il calciomercato del Milan si intensifica con nuovi contatti per Andrej Kostic, un obiettivo prioritario per la rosa rossonera. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, la richiesta per il giocatore è elevata, ma il club continua a trattare per arrivare a una soluzione favorevole. Restano da definire i dettagli della possibile operazione, mentre il mercato estivo si avvicina alle fasi decisive.
Il giornalista Gianluca Di Marzio fa il punto anche sul calciomercato del Milan. I rossoneri spingono ancora per il giovane Andrej Kostic. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, Di Marzio annuncia: “Nuovi contatti in giornata per Goretzka”
Leggi anche: Calciomercato Milan: accordo vicinissimo per Kostic! Arrivano anche le conferme, tutte le cifre e i dettagli
Milan, Tare e Furlani riflettono sul colpo Kostic: le ultime sulla trattativa; Mercato: Vaz arriva a Roma, Harrison per la Fiorentina. Anche Malen vuole i giallorossi; Fullkrug ko, brutta tegola per il Milan: quando può (forse) tornare - Calciomercato, quasi fatta per il nuovo Vlahovic; Milan, lo stop di Fullkrug cambia il mercato? La posizione su Nkunku e le ultime su Kostic.
Milan, nelle prossime ore nuovi contatti con il Partizan per Kostic - Il Milan non molla Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado seguito ormai da giorni. gianlucadimarzio.com
Pellegatti su Kostic: "Bel colpo di Tare che l'ha seguito, voluto e portato a Milano" - Carlo Pellegatti, sul proprio profilo IG, ha parlato così di Andrej Kostic: "Classe 2007, montenegrino, centravanti. milannews.it
Fullkrug ko, brutta tegola per il Milan: quando può (forse) tornare - Calciomercato, quasi fatta per il nuovo Vlahovic - L'ex West Ham, tra i migliori in campo nel brutto pareggio contro la Fiorentina (due assist ... affaritaliani.it
Presentati ufficialmente i nuovi acquisti: riflettori puntati sulla storia del brasiliano, arrivato insieme a Kevin Zeroli #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calciomercato #dossantos Link all'articolo al primo commento facebook
Calciomercato Torino: da Carvalho a Soumaré, Petrachi valuta nuovi rinforzi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.