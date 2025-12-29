Calciomercato Juventus Marchetti lo esclude | In questo momento questo giocatore non è un obiettivo

Nel contesto del calciomercato della Juventus, le recenti dichiarazioni di Marchetti chiariscono la situazione riguardo a un possibile acquisto. Attualmente, infatti, il club non considera determinati giocatori come obiettivi prioritari. Questa presa di posizione aiuta a comprendere le strategie in corso e le direzioni future del mercato bianconero, offrendo a tifosi e addetti ai lavori un quadro aggiornato sulla pianificazione delle operazioni di mercato.

. Le parole del giornalista. In un momento di grande fermento per il mercato invernale, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha gelato le aspettative dei tifosi bianconeri riguardo a un possibile colpo nel reparto offensivo. Intervenuto a Sky Calcio Club, l’esperto di calciomercato ha chiarito che, nonostante le difficoltà realizzative emerse in alcune fasi della stagione, la dirigenza non sta attualmente valutando l’acquisto di nuovi centravanti. Queste le sue dichiarazioni precise: « Rinforzi in attacco per la Juve? In questo momento in casa Juve non si parla di punte, perchè sono due, ne gioca per il momento soltanto una, a meno che non cambi il sistema di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

