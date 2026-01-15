Calciomercato Juve società da tempo in contatto con questo giocatore Il gradimento è reciproco | cosa filtra

La Juventus ha mantenuto un dialogo costante con questo calciatore, con un interesse reciproco che si è consolidato nel tempo. Le trattative sono in corso e le parti sembrano soddisfatte delle possibilità di collaborazione futura. È un elemento che potrebbe rappresentare un’ulteriore integrazione strategica per la rosa bianconera, con sviluppi ancora da definire nel prossimo periodo di calciomercato.

Calciomercato Juve, la società è da tempo in contatto con questo giocatore. Il gradimento tra le parti è reciproco: ecco che cosa filtra. La Juventus è al centro di un interessante retroscena di mercato che ha radici lontane e che potrebbe presto dare i suoi frutti decisivi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il nome di Marcos Senesi non è affatto una novità dell'ultima ora per gli uomini mercato bianconeri, ma un obiettivo coltivato nel tempo. Era infatti fine giugno quando l'esperto aveva accostato con insistenza il profilo del difensore centrale classe 1997 al club torinese.

