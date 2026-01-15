Cafiero al debutto con la Sinfonica | Che gioia dirigere in questa città

Clelia Cafiero debutta con la Orchestra Sinfonica di Milano, presentando un importante traguardo della sua carriera. Dopo aver maturato un riconoscimento internazionale, la direttrice esordisce in città con concerti programmati domani alle 20 e domenica alle 16 presso l’Auditorium. Un’occasione per ascoltare la sua interpretazione e apprezzare il suo talento consolidato nel mondo della musica classica.

Un carriera intensa, un talento riconosciuto più all’estero che da noi, Clelia Cafiero debutta con l’ Orchestra Sinfonica di Milano, domani alle 20 e domenica alle 16 all’Auditorium. In programma il poema sinfonico “Orpheus n. 4“ di Franz Liszt; “Divertimento concertante per contrabbasso e orchestra“ di Nino Rota affidato al virtuoso contrabbassista Dominik Wagner; la "Sinfonia in re maggiore op. 6" Dvorák. Un debutto che si colloca al centro di una stagione in ascesa per la giovane direttrice che è stata acclamata per “Carmen“ a Chorégies d’Orange e all’Orchestre National de Lyon; all’Opéra de Paris lo scorso anno per “Don Carlos“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

