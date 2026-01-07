Gioia Spaziani il debutto a 15 anni il violino il film con Ettore Scola e il set con la figlia Sofia I bambini non sono dei genitori ma appartengono al mondo
Gioia Spaziani, attrice italiana, ha iniziato la carriera a 15 anni come violinista, partecipando anche a un film di Ettore Scola e collaborando con sua figlia Sofia. La sua esperienza spazia dal piccolo schermo al cinema d’autore, dimostrando una versatilità riconosciuta nel panorama artistico. La sua visione sulla crescita dei bambini sottolinea l'importanza di rispettare il loro ruolo nel mondo, senza identificarli esclusivamente come futuri genitori.
Dalla popolarità del piccolo schermo al set d?autore di Ettore Scola: Gioia Spaziani si presenta come una delle attrici più versatili dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Leggo.it
