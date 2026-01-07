Gioia Spaziani il debutto a 15 anni il violino il film con Ettore Scola e il set con la figlia Sofia I bambini non sono dei genitori ma appartengono al mondo

Da leggo.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gioia Spaziani, attrice italiana, ha iniziato la carriera a 15 anni come violinista, partecipando anche a un film di Ettore Scola e collaborando con sua figlia Sofia. La sua esperienza spazia dal piccolo schermo al cinema d’autore, dimostrando una versatilità riconosciuta nel panorama artistico. La sua visione sulla crescita dei bambini sottolinea l'importanza di rispettare il loro ruolo nel mondo, senza identificarli esclusivamente come futuri genitori.

Dalla popolarità del piccolo schermo al set d?autore di Ettore Scola: Gioia Spaziani si presenta come una delle attrici più versatili dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Leggo.it

gioia spaziani il debutto a 15 anni il violino il film con ettore scola e il set con la figlia sofia i bambini non sono dei genitori ma appartengono al mondo

© Leggo.it - Gioia Spaziani, il debutto a 15 anni, il violino, il film con Ettore Scola e il set con la figlia Sofia. «I bambini non sono dei genitori ma appartengono al mondo»

Leggi anche: Elena Sofia Ricci sull'abuso subito a 12 anni: «Il mondo maschile non è stato gentile con me. Sono segni che rimangono e ti cambiano per sempre»

Leggi anche: Frequenza ai nidi al 50% per figli di genitori occupati, il 95% dei bambini tra 4 e 5 anni frequenta scuola dell’infanzia, ma permangono divari territoriali. I dati ISTAT

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.