Cabinovia | un assessore non vota la delibera per il ricorso
Durante la recente riunione della Giunta comunale, un assessore non ha partecipato alla votazione sulla delibera relativa al ricorso al Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar sulla Cabinovia. La sua assenza ha influito sul procedimento decisionale, evidenziando l'importanza della presenza di tutti i membri nelle procedure di approvazione delle delibere ufficiali.
Assente un assessore alla votazione delle delibere con cui la Giunta comunale ha approvato il ricorso al Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar sulla Cabinovia. Si tratta di Giorgio Rossi (Cultura e Turismo). Il capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio comunale Riccardo Laterza accusa di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
