Commissione nazionale Pd | Pierluigi Spinelli è il segretario provinciale Accolto il ricorso e annullata la delibera

Ternitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La commissione nazionale di garanzia ha accolto il nostro ricorso, annullando la delibera della commissione regionale”. Lo annuncia la mozione Casa democratica facendo riferimento all’elezione del nuovo segretario provinciale del Partito democratico avvenuta negli scorsi mesi. “Gli organismi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Sorpresa Pd dalla Commissione garanzia: «Spinelli legittimamente eletto segretario» - «Gli organismi eletti col congresso sono legittimati a proseguire il percorso di definizione degli assetti dei Dem ternani e Pierluigi Spinelli è il segretario provinciale del Pd di Terni». Lo riporta umbria24.it

commissione nazionale pd pierluigiCongresso Pd, accolto il ricorso di Casa Democratica alla Commissione Nazionale - "La Commissione Nazionale di Garanzia ha accolto il nostro ricorso, annullando la delibera della Commissione Regionale: gli organismi eletti col Congresso sono legittimati a proseguire il percorso di ... Come scrive orvietonews.it

Segreteria provinciale Pd Terni, Casa democratica al lavoro per rosa di nomi - Questa la riflessione interna al Pd che, in attesa del pronunciamento della commissione nazionale di garanzia, sta valutando un m ... umbria24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Commissione Nazionale Pd Pierluigi