BRICS in manovra a Città del Capo | il mare come messaggio politico

Le esercitazioni navali dei BRICS, tenutesi a Città del Capo dal 9 al 16 gennaio, rappresentano più di un semplice addestramento militare. Si tratta di un segnale politico che sottolinea la crescente coesione tra i paesi del blocco, evidenziando una riorganizzazione geopolitica e militare a livello mondiale. Questi eventi riflettono le dinamiche di un mondo in evoluzione, dove gli assetti di potere si ridefiniscono anche attraverso manovre navali.

Le esercitazioni navali dei BRICS nelle acque sudafricane non sono un semplice evento addestrativo. Il loro svolgimento, dal 9 al 16 gennaio, al largo di Città del Capo, restituisce l’immagine di un mondo che si riorganizza per blocchi anche sul piano militare. L’operazione, ribattezzata Will for Peace 2026, riporta il Sudafrica al centro di una dinamica geopolitica che inevitabilmente lo espone a nuove frizioni con Washington. Per il governo sudafricano, ospitare le manovre è una scelta coerente con la collocazione strategica del Paese nel campo del multipolarismo. Le South African National Defence Force parlano apertamente di protezione delle rotte marittime e di rafforzamento della cooperazione per la sicurezza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

