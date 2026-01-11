Pechino guida le flotte BRICS | il messaggio con le navi da guerra all’Occidente

La Cina ha avviato un’esercitazione navale multilaterale con alcuni Paesi BRICS, rafforzando la cooperazione tra queste nazioni e inviando segnali di deterrenza all’Occidente. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel panorama geopolitico, sottolineando l’importanza delle relazioni tra i membri del gruppo e il ruolo crescente della Cina come leader nelle operazioni navali. Un evento che evidenzia le dinamiche attuali tra potenze mondiali e alleanze strategiche.

La Cina ha dato il via a una complessa esercitazione navale multilaterale insieme ad alcuni Paesi BRICS, dando vita a un’iniziativa che mescola cooperazione e deterrenza, e che invia chiari messaggi geopolitici. L'operazione, battezzata Will for Peace 2026, si svolge nelle acque del Sudafrica ed è guidata dalla Marina cinese con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza delle rotte commerciali e delle attività economiche marittime. Navi da guerra, unità logistiche e assetti di supporto stanno simulando scenari di protezione dei traffici, risposta a minacce asimmetriche e coordinamento operativo tra flotte molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

