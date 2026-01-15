Dopo un 2025 intenso, segnato da mostre, collaborazioni e momenti di confronto che hanno consolidato CARME come spazio dedicato alla ricerca artistica e alla riflessione sui processi del contemporaneo, Otto rose di MauroCampagnaro inaugura il programma espositivo del 2026. La mostra si inserisce coerentemente nella mission diCARME, che da sempre indaga il rapporto tra territorio e arte contemporanea, privilegiando artisti, comeCampagnaro, sensibili al mondo di oggi nel suo contesto culturale e sociale. Attraverso un lavoro che assume l’archeologia come metodo e come postura dello sguardo, Campagnaro propone una ricerca che dialoga profondamente con l’identità dello spazio: un ambiente inteso non come luogo di semplice esposizione, ma come dispositivo critico, aperto all’incompiuto e al processo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Brescia: Mostra "Otto Rose"

Leggi anche: Brescia accende le feste: otto notti di musica al Circus a dicembre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Carme 2026. 8 rose; Brescia: Mostra Otto Rose; “Otto rose” Mauro Campagnaro a Carme Brescia fino all’8 marzo.

“Otto rose” Mauro Campagnaro a Carme Brescia fino all’8 marzo - La mostra si inserisce nella mission di CARME, che indaga il rapporto tra territorio e arte contemporanea, privilegiando artisti, come Campagnaro, sensibili al mondo di oggi nel suo contesto culturale ... quibrescia.it