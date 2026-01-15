Brescia | Mostra Otto Rose

Dopo un 2025 intenso, segnato da mostre, collaborazioni e momenti di confronto che hanno consolidato CARME come spazio dedicato alla ricerca artistica e alla riflessione sui processi del contemporaneo, Otto rose di MauroCampagnaro inaugura il programma espositivo del 2026. La mostra si inserisce coerentemente nella mission diCARME, che da sempre indaga il rapporto tra territorio e arte contemporanea, privilegiando artisti, comeCampagnaro, sensibili al mondo di oggi nel suo contesto culturale e sociale. Attraverso un lavoro che assume l’archeologia come metodo e come postura dello sguardo, Campagnaro propone una ricerca che dialoga profondamente con l’identità dello spazio: un ambiente inteso non come luogo di semplice esposizione, ma come dispositivo critico, aperto all’incompiuto e al processo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Brescia accende le feste: otto notti di musica al Circus a dicembre

Leggi anche: Brescia: Mostra "In the Mirror"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

A #Brescia la mostra “ #Architettura e Territorio – 1.6 #Vallecamonica” x.com

Associazione Artisti Bresciani. Trout Recording · B Scotch. Sabato 10 gennaio si è tenuta l’inaugurazione della mostra di Beppe Ricci, “Strappi alla regola. Opere inedite 1967–1974” Un momento di incontro tra artista, opere inedite e pubblico La mostra è vi facebook