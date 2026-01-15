Brescello il sogno s’infrange all’ultimo tiro

A Brescello, il risultato finale ha interrotto il sogno di vittoria nell’ultimo momento, con una sconfitta per 4-5 contro Piccardo Ars et Labor Ferrara. La partita è stata combattuta e disputata con impegno da entrambe le squadre, evidenziando l’incertezza del risultato fino all’ultimo tiro. Un confronto che testimonia l’equilibrio e la determinazione delle due formazioni in campo.

BRESCELLOPICCARDO 4 ARS ET LABOR FERRARA 5 (0-0) BRESCELLOPICCARDO (3-5-2): Aimi; Iodice (49’st Marmiroli), Brevini, Zaccariello; De Luca (32’st Gianferrari), Bohuali, Buffagni, Contini, Fomov; Fanti (24’st Mastaj), Binini (24’st Truffelli). A disp.: Giaroli, Notari, Bicaku, Carra, Rossi. All.: Fontana ARS ET LABOR FERRARA (4-2-3-1): Giacomel; Iglio (40’st Chazarreta), Mambelli, Dall’Ara, Mazzali; Ricci (30’st Moretti), Mazza (35’st Barazzetta); Carbonaro (24’st Malivojevic), Prezzabile (24’st Cozzari), Senigagliesi; Piccioni. A disp.: Luciani, Stoskovic, Casella, Alcade. All.: Di Benedetto Arbitro: Rossetti di Parma Note: ammoniti Mambelli, Bohuali, Iglio, Mazza, Fomov, Piccioni, Mastai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

