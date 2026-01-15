Brescello il sogno s’infrange all’ultimo tiro

A Brescello, il risultato finale ha interrotto il sogno di vittoria nell’ultimo momento, con una sconfitta per 4-5 contro Piccardo Ars et Labor Ferrara. La partita è stata combattuta e disputata con impegno da entrambe le squadre, evidenziando l’incertezza del risultato fino all’ultimo tiro. Un confronto che testimonia l’equilibrio e la determinazione delle due formazioni in campo.

BRESCELLOPICCARDO 4 ARS ET LABOR FERRARA 5 (0-0) BRESCELLOPICCARDO (3-5-2): Aimi; Iodice (49’st Marmiroli), Brevini, Zaccariello; De Luca (32’st Gianferrari), Bohuali, Buffagni, Contini, Fomov; Fanti (24’st Mastaj), Binini (24’st Truffelli). A disp.: Giaroli, Notari, Bicaku, Carra, Rossi. All.: Fontana ARS ET LABOR FERRARA (4-2-3-1): Giacomel; Iglio (40’st Chazarreta), Mambelli, Dall’Ara, Mazzali; Ricci (30’st Moretti), Mazza (35’st Barazzetta); Carbonaro (24’st Malivojevic), Prezzabile (24’st Cozzari), Senigagliesi; Piccioni. A disp.: Luciani, Stoskovic, Casella, Alcade. All.: Di Benedetto Arbitro: Rossetti di Parma Note: ammoniti Mambelli, Bohuali, Iglio, Mazza, Fomov, Piccioni, Mastai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brescello, il sogno s’infrange all’ultimo tiro Leggi anche: Brescello-Ars et Labor 0-0: biancazzurri subito pericolosi con un tiro di Piccioni - DIRETTA Leggi anche: Sci, Marta Bassino operata: si infrange il sogno Milano – Cortina La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Io A.A. sono nato e vivo a Brescello, ma non mi sento Reggiano, Mi scusi Presidente Non è per colpa mia Ma questo Lentigione Non so che cosa sia Può darsi che mi sbagli Che sia una bella idea Ma temo che diventi Una brutta poesia Mi scusi Presidente No facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.