Sci Marta Bassino operata | si infrange il sogno Milano – Cortina
Il recupero è stimato tra i quattro e i sei mesi. La sciatrice azzurra e piemontese Marta Bassino è rimasta vittima di una caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile che si stava svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre di apertura della Coppa del mondo. La ventinovenne del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata, stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è rimasta vittima di una scivolata. Immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, si è recata all’ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra e sucessivamente ad una TAC che hanno evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. 🔗 Leggi su 361magazine.com
