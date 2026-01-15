Borussia Dortmund-St Pauli sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Borussia Dortmund e St. Pauli si svolgerà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30. Dopo la recente vittoria contro il Werder Brema, il Borussia Dortmund di Kovac affronta in casa una sfida importante contro St. Pauli. In questa guida troverai le formazioni, le quote e i pronostici per analizzare al meglio l’incontro. Un’analisi obiettiva e dettagliata per seguire con attenzione questa partita di campionato.

Reduce dalla vittoria interna contro il Werder Brema il Borussia Dortmund di Kovac è impegnato ancora una volta in casa contro il St. Pauli di Blessin. I gialloneri sono attualmente secondi in classifica a +4 dal RB Lipsia che deve recuperare una partita: intanto in attesa del ritorno del doppio impegno la squadra di Kovac è la più continua in patria dopo il Bayern.

