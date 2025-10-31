St Pauli-Borussia Monchengladbach sabato 01 novembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Nono turno di Bundesliga che vede in programma la sfida salvezza tra il St. Pauli di Blessin e il fanalino di coda Borussia Monchengladbach.  Per entrambe il percorso in DFB Pokal prosegue dopo l’ultimo turno, ma la gara di coppa ha dato segnali diversi. I kiezkicker con una prova epica hanno rimontato nel supplementare l’Hoffenheim superandolo dopo ben 19 rigori e gli errori . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

