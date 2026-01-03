Bocce In Serie B La ’Bernardo Rossi’ rientra da Cuneo con un solo punto

La bocciofila Bernardo Rossi di Fossone ha concluso con un punto la trasferta a Cuneo, dove si è confrontata con il Beccaria nella quinta giornata del campionato nazionale di serie B, girone 1 ovest. La sfida si è conclusa con un risultato di 14-8 a favore dei locali. La squadra si prepara ora alle prossime gare, mantenendo l’obiettivo di migliorare nelle prossime uscite del torneo.

Sconfitta esterna per la bocciofila Bernardo Rossi di Fossone che nella trasferta di Cuneo, è superata 14-8 dai locali del Beccaria, nella gara valida per la quinta giornata del campionato nazionale di serie B, girone 1 ovest di bocce in volo. Dopo un brutto avvio (12-0 per i piemontesi) con il primo turno tutto per i locali, i punti dei carraresi arrivano solo al termine del secondo turno e nel terzo. Nelle prime sei partite, perdono Tiziano Micheli-Adriano Manfredi nella coppia (11-3), Lido Clerici-Marco Musante nella coppia (13-7), Mauro Levaggi nell’individuale (13-5), Diego Barbieri (nella foto)-Sergio Pomeri-Mirco Bacigalupo nella terna (9-4), Adriano Manfredi nel tiro progressivo (3240-1224), Lido Clerici nel tiro di precisione (8-5). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bocce In Serie B. La ’Bernardo Rossi’ rientra da Cuneo con un solo punto Leggi anche: Bocce In Serie B seconda sconfitta per gli apuani. La ’Bernardo Rossi’ torna da Celle Ligure con un punticino Leggi anche: Bocce In Serie B. Derby incandescente tra la Rossi di Fossone e il Litorale di Marina Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bocce In Serie B. La ’Bernardo Rossi’ rientra da Cuneo con un solo punto - Sconfitta esterna per la bocciofila Bernardo Rossi di Fossone che nella trasferta di Cuneo, è superata 14- sport.quotidiano.net

Bocce In Serie B. Il Litorale soffre il mal di trasferta. Vince il San Bernardo - 10) per il Litorale che a Ivrea, nel torinese, nella gara valida per la quarta giornata della serie B, girone 1 ovest di bocce in volo, è battuta ... lanazione.it

Bocce. Al via il campionato di serie B - La Cofer Metal Marche Castelfidardo si porta in testa nel girone 2 di serie A2 di bocce battendo la Jolly Verona 6- ilrestodelcarlino.it

Leggi l'articolo - Bocce, ecco la classifica dei rendimenti del campionato di Serie A #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #bocce - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.