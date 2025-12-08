Beauty history | 20 anni di Fanola il brand del prodotto virale No Yellow lo Shampoo Anti-Giallo per un biondo impeccabile
Amatissimo dalla sua community, sono solo due i decenni che hanno permesso a Fanola di costruire una reputazione fondata su trattamenti capillari che puntano all'eccellenza e su colorazioni originali e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
Beauty history: dalla candeggina ai cosmetici per hotel, identikit di Allegrini, una della maggiori azienda cosmetiche made in Italy che compie 80 anni
Beauty history: il trucco lussuoso e accessibile di essence e Catrice by Cosnova Beauty piace sempre di più
Beauty history: 50 anni di Vagheggi Phytocosmetici, pioniera della filosofia green
Romina Beauty Studio - facebook.com Vai su Facebook
Beauty history: l'inventore del primo beauty kit è PUPA Milano. Che celebra 50 anni di bellezza che emoziona - Il brand cosmetico simbolo dello stile del design italiano e della creatività allo stato puro quest'anno spegne 50 candeline. Secondo vanityfair.it
Beauty history: 50 anni di Vagheggi Phytocosmetici, pioniera della filosofia green - Vagheggi Phytocosmetici è un brand fondato nel 1975 da Gianbattista Vagheggi, pioniere nel campo della fitocosmesi italiana, che combinava ingredienti naturali di origine vegetale con tecnologie ... vanityfair.it scrive
Armani Privé, 20 anni di capolavori: in mostra gli abiti delle star - Per celebrare i primi vent'anni di Privé, la sua linea più preziosa dedicata alla Haute Couture, lo stilista espone per la prima volta al pubblico a Milano, negli ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it