BAM! 2026 | il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta nel parco di Villa Contarini

BAM! 2026, il Raduno Europeo dei Viaggiatori in Bicicletta, si terrà dal 5 al 7 giugno nel parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. L’evento riunisce appassionati di viaggi in bicicletta provenienti da diversi Paesi, offrendo un’occasione di confronto e condivisione di esperienze in un contesto storico e naturale. Un appuntamento dedicato a chi ama esplorare in modo sostenibile e autentico.

BAM! – Bicycle Adventure Meeting, il grande raduno europeo dedicato al viaggio in bicicletta, tornerà dal 5 al 7 giugno 2026 nel parco monumentale di Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Dopo il successo dell'edizione 2025, la più grande di sempre, il festival conferma dunque la propria nuova casa: uno dei complessi architettonici più affascinanti d'Italia, con oltre 50 ettari di parco che offriranno scenari ideali per incontri, workshop, musica, aree tecniche e l'iconico campeggio nel verde. BAM!, giunto alla dodicesima edizione, è un evento unico nel panorama europeo: un festival che unisce cultura, musica, incontri, esplorazione, narrazione e comunità, lungo il filo conduttore del viaggio e della scoperta.

