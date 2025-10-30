Vo Vecchio | da Villa Contarini Giovanelli Venier alla Cantina Parco del Venda

Sul limitare occidentale dei Colli Euganei si delinea la località di Vo' Vecchio dominata dalla superba Villa Contarini Giovanelli Venier. La villa sorge in un punto privilegiato di confine e di passaggio, che fin dal medioevo – e forse ancora prima – ha rappresentato una sorta di varco tra i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it