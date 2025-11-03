Ambiente ultimi giorni per candidarsi al ‘Comune Plastic Free 2026’
La scadenza è fissata al 30 novembre. La candidatura è gratuita e aperta a tutti i 7.896 Comuni italiani Mancano ormai pochi giorni alla chiusura delle candidature per diventare Comune Plastic Free 2026, il prestigioso riconoscimento nazionale promosso da Plastic . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Approfondisci con queste news
? ULTIMI POSTI DISPONIBILI PER IL PRANZO DEL RINGRAZIAMENTO AL COPERTO! Il Pranzo del Ringraziamento della 20ª Sagra del Salame Cotto e della Grepola e della 78ª Giornata del Ringraziamento si terrà regolarmente al coperto e in ambiente ri - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro, Arpa Sicilia assume nuove figure: ultimi giorni per candidarsi - Ultimi giorni per candidarsi ai concorsi pubblici indetti da Arpa Sicilia. Riporta mondopalermo.it