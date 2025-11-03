La scadenza è fissata al 30 novembre. La candidatura è gratuita e aperta a tutti i 7.896 Comuni italiani Mancano ormai pochi giorni alla chiusura delle candidature per diventare Comune Plastic Free 2026, il prestigioso riconoscimento nazionale promosso da Plastic . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Ambiente, ultimi giorni per candidarsi al ‘Comune Plastic Free 2026’