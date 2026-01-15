Autostrade e Milano Cortina 2026 | siglata partnership in vista dei giochi olimpici invernali

Autostrade per l’Italia e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno annunciato una partnership strategica, sottolineando l’importanza della rete autostradale come elemento fondamentale per il supporto logistico dei prossimi Giochi Olimpici Invernali. Questa collaborazione mira a garantire un’efficiente mobilità e a rafforzare le infrastrutture necessarie per l’evento di rilevanza internazionale, contribuendo alla preparazione e al successo delle Olimpiadi 2026.

Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l'Italia annunciano una partnership strategica, confermando il ruolo della rete autostradale come infrastruttura chiave a supporto di un evento di rilevanza globale. Durante i Giochi, la rete autostradale sarà parte integrante dell'esperienza Olimpica e Paralimpica. Le tratte adiacenti ai luoghi delle competizioni ospiteranno spazi pubblicitari a servizio degli utenti in movimento, offrendo supporto informativo e comunicazioni dedicate sul programma delle gare in corso: un presidio diffuso pensato per accompagnare i flussi, migliorare l'esperienza di viaggio e rafforzare il ruolo dell'infrastruttura autostradale come elemento di accoglienza.

Autostrade e Milano Cortina 2026: siglata partnership in vista dei giochi olimpici invernali - Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l’Italia annunciano una partnership strategica, confermando il ruolo della rete autostradale ... msn.com

ASPI: al fianco di Milano Cortina 2026 con una partnership per i Giochi Olimpici e Paralimpici - Giana (ASPI): "La partecipazione di ASPI a questo evento globale riflette il ruolo strategico delle infrastrutture per lo sviluppo e la ... affaritaliani.it

COSTI AUTOSTRADALI…INARRESTABILI Quanto costano al km le nostre autostrade dopo i rincari e quali sono le più care Ai primi due posti si trovano: la Novara Est–Milano Ghisolfa (A4), lunga 49 chilometri e con un pedaggio di 6,90 euro. Oltre 14 euro

