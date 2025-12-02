Scienza | a Palazzo Blu arriva il fisico Guido Tonelli per la rassegna ' Warning'
Palazzo Blu accoglie il fisico Guido Tonelli, ospite e relatore d’eccezione per l’evento della rassegna ‘Warning’ che si terrà il prossimo 4 dicembre. Tonelli, fisico del Cern di Ginevra, professore emerito dell’Università di Pisa e ricercatore associato dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 9 dicembre, alle 17.30, la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano a Padova ospita “From merchants of doubt to the big myth: disinformation and the future of democracy”, un incontro con Naomi Oreskes, storica della scienza dell'Università di Harvard, e Telmo Pie - facebook.com Vai su Facebook
Palazzo Blu, il 10 aprile nuovo incontro della rassegna "Warning" - “Il sapere di ciascuno e la Scienza di tutti”, con Antonio Clericuzio (Università degli Studi Roma Tre) e Marco Beretta (Università di Bologna) Pisa, 7 aprile 2025 - lanazione.it scrive
Scienza: il congresso di ‘Bioinformatiha’ arriva a Pisa - Oltre 80 studiosi di bioinformatica a confronto su progetti di ricerca e collaborazioni per gli eventi del 15 e 16 settembre organizzati dalla Fondazione pisana per la scienza Pisa, 10 settembre 2025 ... Scrive lanazione.it