Attività di Educazione alla memoria 130 studenti in sala del consiglio per la prima lezione del 2026

Mercoledì 14 gennaio si è svolta, nella sala del consiglio comunale di Rimini, la prima lezione del seminario 2026 dell'Attività di Educazione alla memoria, con la partecipazione di 130 studenti. L'iniziativa, intitolata “Tra tormento e libertà”, mira a promuovere la riflessione sulla storia e sui valori fondamentali della memoria collettiva, coinvolgendo le giovani generazioni in un percorso di approfondimento e consapevolezza.

In una sala del consiglio comunale piena di giovani si è svolta mercoledì pomeriggio (14 gennaio) la prima lezione del seminario 2026 dell'Attività di Educazione alla memoria del Comune di Rimini che quest'anno avrà come titolo “Tra tormento e libertà. La musica nei ghetti e nei campi nazisti". Ad aprire il ciclo di incontri la straordinaria storia di Alice Herz Sommer, pianista nata nel 1903 a Praga e scomparsa nel 2014 all'età di 111 anni. Una donna che ha attraversato tutte le tempeste del Novecento senza mai perdere la strada di fronte ai dolori più profondi. Protagonista delle tormente del secolo breve - un secolo che per lei è stato lunghissimo - Alice Herz Sommer ha trascorso la sua vita suonando ogni giorno per tre ore, fino all'età di 109 anni, tenendo in vita con i suoi racconti e le sue interviste la memoria, pubblica e privata, del proprio passato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

