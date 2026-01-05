Concorso per 130 funzionari e assistenti alla Presidenza del Consiglio | bando 2026 e domanda

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha recentemente pubblicato il bando di concorso 2026, finalizzato all’assunzione di 130 funzionari e assistenti con contratto a tempo indeterminato. Questo documento rappresenta un’opportunità per professionisti interessati a entrare nell’amministrazione pubblica, con procedure di candidatura aperte e dettagliate. Ecco le informazioni essenziali per la partecipazione e la presentazione della domanda.

Negli ultimi giorni, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato il bando di concorso pubblico per reperire 130 nuove figure, da assumere con contratto a tempo indeterminato. Dei posti, 90 unità andranno a chi si candidi per l'area dei funzionari, categoria A, posizione economica F1; altri 40 posti sono destinati all'area degli assistenti, categoria B, posizione economica F3. Ecco, quindi, dove reperire il bando, quali sono i requisiti richiesti per essere ammessi e in che modo inviare la domanda di candidatura, nonché in cosa consistono le procedure selettive considerando che il concorso pubblico è per titoli ed esami.

Protezione civile alla ricerca di assistenti e funzionari, nuovo concorso da oltre 100 posti: il bando - Via al concorso per assistenti e funzionari della Protezione Civile: il bando, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede un totale di 130 posti. itacanotizie.it

Concorso Protezione Civile, bando aperto a diplomati e laureati: i posti - Concorso Protezione Civile 2026, online un nuovo bando per diplomati e laureati. catania.liveuniversity.it

