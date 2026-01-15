Atalanta Lookman non si tocca | Maldini resta un rebus

L’Atalanta ha confermato l’intenzione di trattenere Ademola Lookman anche nel mercato invernale, considerando il giocatore incedibile. La società bergamasca ha chiarito le proprie priorità, lasciando aperta solo eventuali offerte ritenute fuori mercato. La situazione di Maldini rimane invece un’incognita, senza ancora una decisione definitiva. La strategia del club si focalizza sulla stabilità e sulla volontà di mantenere i propri punti fermi in questa fase.

L’ Atalanta alza il muro sul mercato invernale e chiarisce le proprie priorità. Ademola Lookman non è in uscita: il club bergamasco è disposto a prendere in considerazione solo offerte fuori mercato, con l’obiettivo di trattenerlo almeno fino al termine della stagione. Scenario diverso per Daniel Maldini. Il classe 2001 continua a catalizzare attenzioni importanti e resta un nome caldo tra le big. C’è anche la Juventus sullo sfondo, ma le priorità bianconere sono orientate su altre piste, in particolare su Federico Chiesa. In questo contesto, un eventuale trasferimento a Torino potrebbe ridurre gli spazi e rallentare la crescita del giocatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Atalanta, Lookman non si tocca: Maldini resta un rebus Leggi anche: Atalanta è senza Lookman: occasione per Daniel Maldini uscito da tempo dai radar Leggi anche: Lookman, addio Atalanta ma resta in Serie A: Inter beffata dall’altra big Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le ultime di mercato: Lookman piace in Turchia, tutti pazzi per Maldini?; Vice Lookman, scelta (quasi) fatta: Maldini sul mercato; Coppa d'Africa, Mané prenota la finale ed elimina Salah. Ora tocca a Lookman sfidare il Marocco. Atalanta, cosa fai con Lookman? Fenerbahce vigile - L’Atalanta monitora Lookman, ancora impegnato in Coppa d’Africa. calcioatalanta.it

