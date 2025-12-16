Atalanta è senza Lookman | occasione per Daniel Maldini uscito da tempo dai radar

L'Atalanta si prepara alla ripresa degli allenamenti a Zingonia, senza Lookman. L'assenza dell'attaccante apre una possibilità per Daniel Maldini, uscita dai radar bergamaschi da tempo. La sua occasione potrebbe rappresentare un momento importante nel contesto della rosa nerazzurra, in vista delle prossime sfide di campionato.

Bergamo, 16 dicembre 2025 – Nell’Atalanta che domani pomeriggio riprende gli allenamenti al centro sportivo di Zingonia, dopo tre giorni e mezzo di riposo, scalpita Daniel Maldini. Il 24enne attaccante milanese sta chiudendo un 2025 finora negativo. Appena tre gol a Bergamo, ma a campionato finito, nelle ultime due giornate della scorsa stagione quando il terzo posto era già blindato e le partite erano quasi amichevoli. Per il resto il nulla, mai impattato, zero gol e zero assist in tutto il resto dell’anno, eccettuando appunto le tre saette consecutive a fine maggio contro Genoa e Parma. A gennaio il figlio d’arte potrebbe traslocare, per andare in un club dove trovare più spazio per giocare e ritrovare fiducia: ci sarebbe un’ipotesi Torino, con possibile prestito con diritto di riscatto. Sport.quotidiano.net

