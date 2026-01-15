Asstra e Anav Marche applaudono il nuovo approccio della Giunta regionale sul Tpl | Serve una visione di medio-lungo periodo e certezze finanziarie

Asstra Marche e Anav Marche apprezzano il nuovo approccio della Giunta regionale alle questioni del trasporto pubblico locale, sottolineando l’importanza di una visione strategica di medio-lungo termine e di certezze finanziarie. Le associazioni di categoria evidenziano come un piano sostenibile sia fondamentale per garantire servizi affidabili e duraturi sul territorio delle Marche, in linea con le recenti dichiarazioni di assessore e presidente regionali.

Le associazioni di categoria fanno riferimento in particolare all'assessore regionale Francesco Baldelli e al presidente Francesco Acquaroli: «Dovranno poi seguire ulteriori provvedimenti, a partire da una riflessione realistica sul sistema tariffario e all'introduzione di nuove modalità di svolgimento dei servizi» ANCONA – Le associazioni di categoria Asstra Marche e Anav Marche accolgono con favore il nuovo approccio promosso dall'assessore regionale al Tpl Francesco Baldelli e dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in cui è riconosciuta la necessità di assicurare risorse strutturali e stabili al Trasporto pubblico locale.

