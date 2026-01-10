La Banca delle cornee Nel 2025 distribuiti in totale 1804 tessuti

La Banca delle cornee dell’ospedale San Luca, istituita nel 1999, opera con continuità nel territorio lucchese e nazionale. Nel 2025, sono stati distribuiti in totale 1.804 tessuti corneali, contribuendo a numerosi interventi di trapianto. L’attività della banca rappresenta un importante servizio di donazione e disponibilità di tessuti, garantendo assistenza e speranza a chi necessita di trapianti oculari in Italia.

Cresce la "Banca delle cornee" all'interno dell'ospedale San Luca, struttura istituita nell'ambito dell'Usl lucchese a partire dal 1999 e che oggi, dopo ventisette anni, continua l'incessante attività e rende possibili migliaia di trapianti in tutta Italia. Un presidio fondamentale, la cui attività ha consentito e consente alle persone di ritrovare la vista, a vantaggio delle qualità della vita. I numeri dell'anno appena terminato confortano, perché il Centro lucchese ha distribuito in totale ben 1804 tessuti, di cui 800 corneali, 280 frammenti di membrana amniotica, 693 OmogeM, ovverosia la membrana amniotica omogenizzata, e 31 sclere.

